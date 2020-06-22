Burhaniye Halk Eğitimi'nde telafi eğitimi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan yüzlerce kurs tamamlanırken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen kurslarda da telafi eğitimine başlandı. Arıcılık, sürü yönetimi ve cilt bakımı kurslarında telafi eğitimleri devam ederken, kursiyerlere belge verileceği açıklandı.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslar büyük ilgi görürken, Covid 19 nedeniyle ara verilen kurslarda da telafi eğitimlerine başlandı. Telafi eğitimlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Kurslarımızı bitiren tüm vatandaşlara belge verilmektedir. Pandemi nedeniyle yarım kalan kurslarımız için de telafi eğitimi yapıyoruz. Kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza ve kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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