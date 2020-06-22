Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Balıkesir genelinde yerel olarak kuvvetli (2150 KG/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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