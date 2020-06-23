Karaca yavrusu ve puhunun tedavisi yapıldı Tedavisi yapılan hayvanlar doğaya salındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüksekten düşerek yaralanan yavru karaca ve nesli tükenmek üzere olan puhuyu tedavi etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde yaralı hayvanların bakım ve tedavileri yapılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ve donanımlı merkezleri haline gelen bakımevlerinde son olarak yaralı halde getirilen yavru karaca ile puhu cinsi baykuşun tedavileri tamamlanarak yaban hayatına salındı.

Yüksekten düşerek yaralanan yavru karaca Milli Parklar Edremit Şefliği tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen yavru karacanın bel omurlarında hasar tespit edildi. Gerekli bakım ve tedavisi yapılan karaca sağlığına kavuştu. Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımımında ise Bigadiç Belediyesince pençesi yaralı halde bulunup getirilen ve nesli tükenmek üzere olan puhu cinsi baykuşun tedavisi yapıldı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan hayvanlar, yaban hayatına salınmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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