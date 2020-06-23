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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısa süreli yağışta sel beklentisi korkuttu

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı. Esnaflar ise oluşabilecek sel riskine karşı önlem aldı.

Kısa süreli yağışta sel beklentisi korkuttu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı. Esnaflar ise oluşabilecek sel riskine karşı önlem aldı.
Meteorolojiden elde edilen verilere göre, Güney Marmara’da etkili olması beklenen sağanak yağış Bandırma’da yaz mevsiminde adeta kışı yaşattı. Aniden kararan gökyüzü ve ardından etkili olan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı. Esnaflar ise oluşabilecek sel riskine karşı önlem aldı. Bir çok esnaf işyerinin önündeki ürünlerini kısa sürede toplamak zorunda kalırken, bulabildikleri tahta parçaları ile dükkanlarına oluşabilecek bir sel nedeniyle suların girmemesi için önlemlerini aldı. Cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, bazı mazgallarda taşkınlar meydana geldi. Mazgallardan taşan sular Cumhuriyet Meydanı ve civarında yer yer su birikintilerine neden oldu.
Bandırma’da son olarak 2018 yılının Eylül ayından meydana gelen sel felaketinde bir çok ev ve işyerini su basmış, metrekareye 100 kg’ın üzerinde yağış meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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