Edremit'te fırtına ve sağanak etkili oldu

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.<br>Edremit Körfezi'nde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Fırtınayla birlikte yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sahil bölgelerinde lodosun etkisiyle dalgalar çıktı. Çayda bir teknenin su aldığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-23 15:19:17<br>

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