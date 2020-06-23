Otomobil patpata çarptı, insanlar yola savruldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobilin patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu patpattan yola savrulan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, EdremitAkçay karakolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. A.E.G idaresindeki 34 SC 3613 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Tarım aracında bulunan 2’si kadın biri şoför kişi çarpmanın etkisi ile yola savruldu, araç ise paramparça oldu, Başka vakadan dönen ve bölgeden geçen 112 sağlık ekibi kazaya hemen müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Edremit ve Burhaniye hastanelerine kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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