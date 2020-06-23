Edremit'te otomobil patpata çarptı: 3 yaralı

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı patpat olarak tabir edilen araçtaki 3 kişi yaralandı. <br>Kaza, akşam saatlerinde, Edremit ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den Edremit yönüne gelen Ali Emre Güneş yönetimindeki 34 SC 3613 plakalı otomobil, önündeki patpata çarptı. Patpat sürücüsü Bayram Dereoğlu, Ayfer Dereoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Edremit ve Burhaniye Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-23 23:02:16<br>

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