Kadın Muhtarlardan, Vali Şıldak'a Hoşgeldiniz ziyareti

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Kadın muhtarlar Balıkesir'de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler. Vali Şıldak, Kuvayi Milliye Şehrinin Kadın muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’e hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Kadınlarımızın bulunduğu her yerde performans ve verimlilik artmaktadır. Kadın mahalle muhtarı sayısının artmasını temenni ediyorum. Kadın mahalle muhtarlarımızla engelli, yaşlı ve diğer toplum kesimlerine yönelik alanlarda sosyal projelerde birlikte olacağız” dedi

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe söz alarak “Sayın Valim Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’e hoş geldiniz. Sizin öncülüğünüzde kadın muhtarlarımızla önemli sosyal projeleri ilimize kazandıracağımıza inanıyorum. Kuvayi Milliye şehrinin kırk kadın muhtarıyla sosyal projelere hazırız” dedi. Kadın muhtarlar söz alarak mahalleri hakkında bilgi sundular. Vali Hasan Şıldak’a hoş geldin diyerek görevinde başarı ve iyi dileklerini ilettiler.

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