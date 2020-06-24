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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Muhtarlardan, Vali Şıldak'a Hoşgeldiniz ziyareti

İHA

Kadın Muhtarlardan, Vali Şıldak'a Hoşgeldiniz ziyareti

Kadın muhtarlar Balıkesir'de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler. Vali Şıldak, Kuvayi Milliye Şehrinin Kadın muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’e hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Kadınlarımızın bulunduğu her yerde performans ve verimlilik artmaktadır. Kadın mahalle muhtarı sayısının artmasını temenni ediyorum. Kadın mahalle muhtarlarımızla engelli, yaşlı ve diğer toplum kesimlerine yönelik alanlarda sosyal projelerde birlikte olacağız” dedi
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe söz alarak “Sayın Valim Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’e hoş geldiniz. Sizin öncülüğünüzde kadın muhtarlarımızla önemli sosyal projeleri ilimize kazandıracağımıza inanıyorum. Kuvayi Milliye şehrinin kırk kadın muhtarıyla sosyal projelere hazırız” dedi. Kadın muhtarlar söz alarak mahalleri hakkında bilgi sundular. Vali Hasan Şıldak’a hoş geldin diyerek görevinde başarı ve iyi dileklerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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