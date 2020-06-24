Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te, Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi verildi.

Türkiye’de 11 Mart’ta görülen yeni tip korona virüs salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda, getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlara yardımcı olmak adına oluşturan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri fedakarca görev yaptı.

Pandemi döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kabul edip Başarı Belgesi veren Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptığı konuşmada, Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirdi.

Kaymakam Çalık, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs salgını ile mücadele hususunda kaymakamlık öncülüğünde yürütülen Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ve bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve gayret gösteren, bütün ekiplerimiz gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu süreç iyi bir şekilde yönetildi halen iyi yönetilmeye de devam ediyor. Bu pandemi süresince Vefa Sosyal Destek Grubuna tek gayelerinin "Evde Kal, Hayatta Kal" sloganına destek olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulundunuz.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çalık, 19 Haziran’da görevleri sona eren personele göstermiş oldukları bu olumlu davranışlarından dolayı başarılarının devamını dileyerek, teşekkür ettikten sonra Başarı Belgelerini takdim etti. Başarı Belgesi ile onurlandırılan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli: Gökmen Çavuş, Tufan Çürük, Tugay Eruyan, Şerafettin Arıca, Cüneyt Yenişen, Emre Kör, Ali Tekeli ve Sedef Sayraman oldu.

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