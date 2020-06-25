Balıkesir’de 2.Amatör’ün Kaderi Belli Oldu

TFF Amatör İşler Müdürlüğü Tertip Komitesi Kararını Onayladı. Alınan karara göre Merkez A grubunda Esnafspor, Köylüköyü, Merkez B grubunda Ergamaspor, Ovaköyspor ve Yıldızspor, Merkez C grubunda ise Osmaniyespor, Karaman 1071 ve Pınarspor’un üst liglere çıkarılmasına karar verildi.

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “20192020 Futbol Sezonu 2.Amatör Küme Müsabakalarının 1.devreleri tamamlanmış olup,pandemi nedeniyle 2.devresi oynatılamamıştır.İl Tertip Komitesi 08.06.2020 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen 2.Küme kulüplerinin bir üst lige alınmasını kararlaştırıp,TFF Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilmişti.24 06.2020 tarihinde toplanan TFF Amatör İşler Müdürlüğü,İl Tertip Komitesinin almış olduğu kararı onaylamış olup,20202021 Futbol Sezonunda 1.Amatör Küme'ye yükselen kulüplerimiz aşağıda belirtilmiştir”

Karar göre Merkez, Marmara ve Körfez gruplarından aşağıdaki takımlar 1.Amatör Küme’ye yükseldi

Merkez A Grubu Esnafspor,Köylüköyüspor

Merkez B Grubu Ergamaspor,Ovaköyspor,Balıkesir Yıldızspor

Merkez C Grubu Osmaniyespor,Karaman 1071 Spor,Pınarspor

Körfez Grubu Cennet Ayağıspor,Körfez Aslanlarıspor

Marmara A Grubu Kızıksaspor,Gönen Üzümlüspor

Marmara B Grubu Avşaspor,Edincikspor,Musakçaspor

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