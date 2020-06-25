Vali Hasan Şıldak, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Hasan Şıldak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile polis mangası tarafından karşılanan Vali Şıldak, polis mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzaladı.

Birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Emniyet Müdürü Hasan Onar Emniyet Müdürlüğünün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında Vali Şıldak’a brifing verdi. Vali Hasan Şıldak, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaların özenle sürdürüleceğini, kamu hizmetlerinde olduğu gibi emniyet asayiş hizmetlerinde de vatandaş odaklı olarak görev yapılacağını belirtti.

Vali Şıldak, bu hizmetleri gerçekleştiren başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere Müdür Yardımcılarına, Şube Müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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