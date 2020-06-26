Edremit’te cinayet

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi’nde aksam saatlerinde mezarlık yolunda ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede ölen şahsın Mehmet Dalaklı (24) olduğu belirlenirken, ilk belirlemede şahsın tüfekle öldürüldüğü belirlendi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane moruna kaldırılırken, jandarma zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Mehmet Dalaklı’nın sosyal medyadan "Hakkını helal et dememe bakma senin hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

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