Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

<br>Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Üzeyir Tosun (80) ağır yaralandı.<br>Kaza, saat 16.15 sıralarında, Bigadiç ilçesi Dört Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Sındırgı Çevre yolunda giden Üzeyir Tosun yönetimindeki 10 Y 5059 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Bigadiç Devlet Hastanesi'ne ardından da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Üzeyir Tosun'un, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Hüseyin EMCAN<br>2020-06-26 19:41:21<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.