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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek'de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

İHA

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde ana yolda seyir halindeki araç, tali yoldan çıkan pat pat'a çarptı. Kazada pat pat şoförü hastanelik oldu.

Erdek'de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

Balıkesir'in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde ana yolda seyir halindeki araç, tali yoldan çıkan pat pat’a çarptı. Kazada pat pat şoförü hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre; Erdek'e bağlı Narlı Mahallesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kırsalda halk arasında ‘pat pat’ olarak bilinen tarım aracı ile bahçesine giden Hasan T. isimli vatandaş, sollama yapılamaz trafik tabelası önünde sollama yapan özel bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, pat pat sürücüsü Hasan T.’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi devam etmek üzere Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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