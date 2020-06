Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyunları telef olan Ali Amca'ya koyun müjdesi Ali Amca'yı arayan Erdoğan telef olan koyunların sayısı kadar koyun gönderdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Aziziye kırsal mahallesinde geçtiğimiz ay Ali Rıza Çelikel, küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere araziye bıraktı. Hayvanların aniden başlayan sağanak yağış sırasında sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek mal sahibinden gerekli bilgileri alarak, işlemlerini tamamladılar. Devreye giren Dursunbey Belediyesi de yaşlı adamın zararının karşılanması için girişimlere başladı.



Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Aileye 16 koyun hediye eden Erdoğan, "Koyunlarınız hayırlı ve bereketli olsun." diyerek, şöyle devam etti:

"Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur... Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."Erdoğan, Ali Rıza Çelikel'in eşiyle de görüşerek, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın" dedi. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

