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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'e Ömer Seyfettin Fakültesi

İHA

Gönen'e Ömer Seyfettin Fakültesi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesine bağlı Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gönen’e taşınması için protokol imzalandı.
Gönen halkının uzun yıllardır özlemini çektiği fakülte için somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Gönen Kaymakamlığının önderlik ettiği fakülte derneğinin kurulmasından sonra Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gönen’e taşınması için uzlaşma sağlanmıştı. İkinci adım olarak üniversite ile Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği arasında bina yapım protokolü imzalandı.
İmza töreninde Kaymakam Arslan Yurt, Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, dernek yönetim kurulu, siyasi ve sivil toplum temsilcileri hazır bulundu. Törende protokol mensupları konuşmalar yaparak fakültenin ilçe için önemini ve halkın beklentilerini anlattılar. Daha sonra rektörlük ile dernek Başkanlığı arasında protokol imzalandı.
Fakülte binası en geç 2 içinde yapılacak
Dernek başkanı Hüseyin Şener binayı iki yolda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını taahhüt etti. Rektör Özdemir açılacak bölümlerle üç beş yılda öğrenci sayısının 2 bin 5003 bine ulaşacağını belirtti. Milletvekili Subaşı Bandırmaya Tıp Fakültesi kazandırdıklarını, Gönen ilçesine fakülte ve diğer sosyal sportif tesisler kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Kaymakam Yurt ta en az iki fakülte ve fizik tedavi merkezi talepleri olduğunu, halk ve iş insanlarında istek ve irade olduğunu, Gönen eğitimini sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma araçlarından biri olarak gördüklerini, fakültenin ilçeye çok katkı sağlayacağını ifade ederek hayırseverleri desteğe davet etti. Fakültenin bir an önce inşaatına başlanarak tamamlanması için hayırseverleri dernek yönetimi veya Kaymakamlıkla irtibata geçemeye davet ediyoruz. Gönen'e hayırlı olsun.

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