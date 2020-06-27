Sınava beş saniye kala yetişti Koşarak nefes nefese kalarak gelen öğrenci 09:59:55’de geldiği okulda sınavın ilk oturumuna alındı Olayı izleyen diğer veliler öğrencinin içeri girmesine çok sevinirken karşıdan alkışladılar

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Balıkesir ‘in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde YKS’nin ilk oturumu sınavına son 5 saniye yetişen öğrenci Ayça Derelioğlu, son saniyelerde yetişerek sınava girdi.

Dereoğlu’nun sınava girmesi okul ilerisinde bekleyen veliler tarafından büyük sevinçle karşılanırken alkışlandı.

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