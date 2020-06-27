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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de adaylar koronavirüs tedbirleriyle sınava alındı

DHA

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı. Balıkesir'de YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Adaylara girişte maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, dışarıda bekledi. 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nde sınava girecek adaylar sınavdan yarım saat önce okul geldi. Burhan Erdayı İlkokulu´nda sınava girecek adaylar ise okulun girişinin 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nin bahçesinden...

Balıkesir'de adaylar koronavirüs tedbirleriyle sınava alındı

<br>BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.<br>Balıkesir'de YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Adaylara girişte maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, dışarıda bekledi. 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nde sınava girecek adaylar sınavdan yarım saat önce okul geldi. Burhan Erdayı İlkokulu´nda sınava girecek adaylar ise okulun girişinin 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nin bahçesinden olduğunu zannederek giriş yapmak istedi. Görevlilerin ikazıyla karşılaşan öğrenciler okulun giriş kapısının arka sokaktan olduğunu öğrendi.<br>Daha önce okulu gelip görmemenin azizliğine uğrayan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)<br>2020-06-27 12:56:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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