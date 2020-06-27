Balıkesir'de adaylar koronavirüs tedbirleriyle sınava alındı

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<br>BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.<br>Balıkesir'de YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Adaylara girişte maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, dışarıda bekledi. 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nde sınava girecek adaylar sınavdan yarım saat önce okul geldi. Burhan Erdayı İlkokulu´nda sınava girecek adaylar ise okulun girişinin 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi´nin bahçesinden olduğunu zannederek giriş yapmak istedi. Görevlilerin ikazıyla karşılaşan öğrenciler okulun giriş kapısının arka sokaktan olduğunu öğrendi.<br>Daha önce okulu gelip görmemenin azizliğine uğrayan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)<br>2020-06-27 12:56:38<br>

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