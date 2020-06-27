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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

İHA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi yapılıyor. Simav Çayı kenarındaki bin 71 dekar alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin kısa süre sonra hizmete gireceğini anlatan Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç'in yanı sıra il merkezi ve diğer ilçelerinde buradan yararlanacaklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılıyor. Simav Çayı kenarındaki bin 71 dekar alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin kısa süre sonra hizmete gireceğini anlatan Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç’in yanı sıra il merkezi ve diğer ilçelerinde buradan yararlanacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapımı devam eden Bigadiç Millet Bahçesi'ni Karayolları Bursa 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel’e gezdiren Başkan Avcu, projede yöresel mimarideki taş evler, doğal göletler, ceviz ve meyve bahçeleri, yürüyüş parkurları ve spor alanlarının bulunduğunu anlattı. Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu anlatan Avcu, projeyi halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıklarını söyledi.
Proje tamamlandığında sadece Balıkesir değil çevre illerden de ziyaretçi ağırlayacaklarını söyleyen Avcu “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte; yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla örnek bir Millet Bahçesi yapıyoruz.” dedi.
Karayolları bursa 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel de, projeyi çok beğendiğini anlatırken, Başkan İsmail Avcu’yu tebrik etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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