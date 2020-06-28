Aort hastası helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde KVC servisinde tedavi gören aort hastası acil olarak tedavi için helikopter ambulans ile Ankara'ya nakledildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesinde Aort Anevrizması tanısı ile yatmakta olan 62 yaşındaki Ş.Ç isimli hasta için Balıkesir İl Ambulans Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için tedavi ve takibinin yapıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakli için 112 Komuta Kontrol Merkezi Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçerek, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hasta Ş.C. için Helikopter Ambulans Balıkesir'e gönderildi. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile hastanın nakli Ankara'ya gerçekleştirildi.

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