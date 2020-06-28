Yoğun yağışta çöplüğe dönen plajı temizlendi

Erdek'te geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağışın ardından Kanava bölgesinde çöplüğe dönen plaj bölgesi temizlendi. Kanava Plaj bölgesindeki çöpler, belediye ekiplerince temizlenerek alanda oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Kanava Deresi’ne duyarsız vatandaşlarca atılan çöpler, yaşanan sağanak yağışın ardından dere içindeki tüm atıklar Kanava Plaj bölgesine sürüklenerek bölgeyi adeta bir çöplüğe çevirmişti. Bölgede oluşan görüntü kirliliğinden şikayetçi olan vatandaşların talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sahil kenarında biriken çöp yığınları temizlediler.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye görevlileri, vatandaşlara çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kanava Deresi yatağına çöp atılmamasını isteyen görevliler, “Vatandaşlarımızın çevreye daha duyarlı olmaları ve çöplerini çöp konteynırları olmayan yerlere bırakmamalarını rica ediyoruz. Daha temiz bir Erdek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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