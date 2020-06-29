Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2)

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<br>ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR<br>Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. <br>Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-29 15:22:16<br>

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