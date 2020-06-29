Evinde fenalaşan yaşlı adam kapı levyeyle açılıp hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde haber alınamayınca itfaiye tarafından evinin kapısı levye ile açılan yaşlı adam, yerde yatarken bulundu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi’nde Apti D. isimli vatandaşın komşuları, yaşlı adamdan haber alamayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan eve itfaiye, sağlık ekipleri ile güvenlik görevlileri sevk edildi. Kapıyı demir levye ile açan itfaiye ekipleri, fenalaştığı için yerde yatan ve kalkamayan adamı dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinden sonra yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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