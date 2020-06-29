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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık geceleri tiyatro ile renklenecek

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait amfitiyatro ve park alanı yeni yüzüyle sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ayvalık geceleri tiyatro ile renklenecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait amfitiyatro ve park alanı yeni yüzüyle sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Tiyatronun yer aldığı üç kademeli parkta atıl durumdaki alana alışveriş stantları yerleştirildi. Çocuklar da unutulmadı, onlar için oyun parkı yeni oyuncaklar ile donatıldı. 3 Temmuz günü sanatçı Ozan Doğulu etkinliğiyle açılışı yapılacak olan Ayvalık Büyük Park ve amfi tiyatro pandemi süreci nedeniyle yarım kapasite ile hizmet verecek.
Kültür ve sanat etkinlikleri, tiyatrolar, konserler, gösteriler ve renkli yaşamın kalbi konumundaki Ayvalık Belediyesi amfitiyatrosu, gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin ardından pandemi süreci nedeniyle uzun süren sessizliğini bozuyor. Kapılarını Ozan Doğulu etkinliği ile açacak olan amfi tiyatronun çevresi yeniden düzenlendi. Çam ağaçlarının gölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabileceği ahşap stantlar kuruldu, otopark düzenlendi. Tiyatro ve park alanı yeni yüzüyle 3Temmuz günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bugüne kadar üç bin beş yüz kişilik kapasitesiyle sayısız konser ve tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapan merkez ağırlıklı olarak organizasyon firmalarına cüzi ücretler ile kiralanıyordu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tiyatronun belediyenin işletme ve iştirakleri arasında yer aldığını, konserlerin ve diğer gösterilerin bundan böyle bu çatı altında yürütüleceğini söyledi. Vatandaşların etkinlikleri bundan böyle keyifle izleyebileceklerini duyuran Başkan Ergin, “Elde edilen gelir şahısların değil belediyenin kasasına girecek. Yeni yapılan düzenleme ile tiyatro sahnesi geriye doğru büyütüldü böylece girişte yer alan koltuklarda oturan seyirciler de oyunları rahatlıkla izleyebilecekler ”dedi.
Denizden gelen rüzgarlarıyla ünlü Ayvalık’ta sahneye çıkan sanatçıların rüzgardan etkilenmemeleri için bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Başkan Ergin sahne arkasına yerleştirilen cam paneller ile bu sorunun da çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Tiyatronun arka planında yer alan eski düğün salonunun çocuklar için modern oyuncaklar ile donatılarak çocuk oyun alanı haline getirildiğini belirten Ergin şöyle konuştu: Salonun yerine yine belediyenin işleteceği, kafeterya ve restoran hizmet verecek. Tiyatro alanının bulunduğu atıl durumdaki üç kademeli park da değerlendirildi. 74 adet stantların 57’si firmalara kiralanırken, bir bölümü de kültür ve sanat dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarına ayrıldı. Dileyen kurumsal işletme ve firmalar da tanıtım amacıyla stant kiralayabilecekler.”
Park alanında en küçük bir boş alanı dahi değerlendirdiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, aynı zamanda amfi tiyatro girişinde oluşturulan platformda küçük ölçekli konserler ile söyleşilerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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