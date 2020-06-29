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Edremit'te zeytinlik alanda yangını

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü. Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinliklerde bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alana yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangını fark eden çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sıçrayan ateşler derenin karşı tarafındaki zeytinlik alana da geçti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan aleverden çok sayıda zeytin ağacı...

Edremit'te zeytinlik alanda yangını

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.<br>Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinliklerde bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alana yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangını fark eden çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sıçrayan ateşler derenin karşı tarafındaki zeytinlik alana da geçti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan aleverden çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürek, soğutma çalışmalarına başlandı.<br>Jandarma ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-29 19:28:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını

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