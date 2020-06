Balıkesir’in mavi bayrakları Ayvalık’tan göndere çekildi

Kıyılarında 31 mavi bayrağın dalgalandığı Balıkesir’de mavi bayrak töreni Ayvalık’ta gerçekleştirildi. 22 olan bayrak sayısını bu yıl 31’e çıkaran Balıkesir, mavi bayrak sayısını en fazla artıran il oldu.

Geçen yıl 22 olan mavi bayrak sayısını bu yıl 31’e çıkaran Balıkesir’de Mavi Bayrak Töreni Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

1993 yılında yaşama geçirilen “Mavi Bayrak” uygulamasının ardından Türkiye genelinde 486 plaj mavi bayrağa kavuştu. 32 bayrak ile beş ilin ardından beşinci sıraya yükselen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü plajları mavi bayrak ile marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Paşalimanı, Kapri, İlk Kurşun Mahallesi Güzelleştirme Derneği, Badavut ve Duba işletme ve plajlarına mavi bayrak çekildi.

Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında yer alan restoran ve plajıyla hemen her kesimden insanın yararlandığı Paşalimanı’ndaki plaj hem mavi bayrağı hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile yeni sezona başlangıç yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ev sahipliğinde yapılan törende; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, turizmciler mavi bayrak almaya hak kazanan işletmelerin yetkilileri, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği bünyesindeki engellilerle çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Türkiye’de, mavi bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir’de bu yıl; Ayvalık’ta 11, Burhaniye’de 5, Edremit’te 7, Erdek’te 5 ve Gömeç’te 3 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.



Dünya sıralamasında Türkiye 3. sırada

Ayvalık Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan Zeytin Çekirdekleri grubunun verdiği konserle başlayan törenin açılış konuşmasını yaparak mavi bayrak hakkında bilgiler veren TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, 1985 yılında Fransa’da başlayan bir çevre hareketi olan mavi bayrak uygulamasının Türkiye’de 1993 yılında başladığını, buna rağmen Türkiye’nin sahip olduğu mavi bayraklı 486 plajı ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3’üncü sırada yer aldığını söyledi.



En fazla artış Balıkesir’de

"Mavi bayrak sadece denizin temizliği değildir. Mavi bayrak can güvenliğinin, çevre yönetiminin, en önemlisi de çevre eğitiminin garantisidir" diyen Doğan Karataş, "2019 yılında Balıkesir’de 22 mavi bayrak bulunmaktaydı. Geçtiğimiz yıl başlatılan mavi bayrak sayısının ve niteliğinin artırılması çalışmalarına Türkiye’de en iyi cevap veren il Balıkesir olmuş ve Türkiye’de mavi bayrak sayısını en fazla artıran il olmuştur" açıklamasında bulundu.



"Büyükşehir harıl harıl çalışıyor"

Balıkesir’in mavi bayrak noktasında önemli bir mesafe kat ettiğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, "17 yıldır bu şehirdeyim. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde, yıllarca fosseptik çukurlarında 40 yakın vidanjörle temizlik çalışmaları yaptık. Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle kanalizasyon ve arıtma meselesini hallettik. Büyükşehir, kalan ihtiyaçları gidermek için harıl harıl çalışıyor. Bugün burada özverili çalışmanın ürününü görüyoruz" dedi.



"Ayvalık adına çok mutluyuz"

Ayvalık’ın en fazla mavi bayrağın dalgalandığı ilçe olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık adına çok mutluyuz. Hem şanslıyız hem de sorumluluklarımız var. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için hepimize büyük görev düşmekte. Bize emanet edilen Ayvalık’ımıza sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz" diye konuştu.



Paşalimanı’nda engelli vatandaşlar kolaylıkla denizde yüzebilecek

Belediye Başkanı Ergin, önemli bir törene ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi. Başkan Ergin, mavi bayraklı tesis sayısını artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Paşalimanı tesislerimiz, engelli vatandaşlarımızın da faydalanabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Zamanla bu şekildeki tesislerimizi artırarak daha çok engelli vatandaşın yararlanmasını sağlayacağız” dedi.



“Güzellikler çocuklarımıza emanet”

Türkiye’de doğal güzellikleri barındıran ender bölgelerden olan Ayvalık’ın kendilerine emanet edildiğini ve bu güzelliğe sahip çıkmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Ergin, “Doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olan Ayvalık bize emanet edilmiş. Bu eşsiz doğal güzelliklere sahip çıkmak temiz tutmak, çözümler bulmak, esas itibariyle korumak en önemli görevlerimizden. Bu güzellikler bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımız tarafından bize emanet edildi. Çocuklarımızın bizlere emanetini elimizden geldiğince korumak için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



"Huzur ve güvenle denize girebilirsiniz"

Deniz ve plajla bağlantılı turizm işletmelerinin olmazsa olmazları arasında bulunan mavi bayrağın, tatil yapmak isteyen yerli yabancı herkesin en önemli kriterlerinden biri olduğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törende yaptığı konuşmada, "Mavi bayrak; burada güvenle ve huzur içerisinde denize girebilirsiniz, sizin için tüm ayrıntılar düşünüldü demenin bir belgesidir demek. Balıkesir’imizde şu an 31 mavi bayrağımız var ama bunu alabilecek kapasitede çok sayıda plajımız bulunuyor" dedi.



"Balıkesir’imizin potansiyeli yüksek"

"İstiyoruz ki Balıkesir, Türkiye’de en çok mavi bayrağa sahip olan il olsun" diyen Başkan Yücel Yılmaz "Bizim 291 kilometre sahil bandımız, her yerde mavi bayrak alabilecek tesisleşmiş kumsallarımız ve plajlarımız var. Türkiye’de mavi bayrak sayısını en çok artıran il olarak başarıyı yakaladık ama sürdürülebilir olmak çok önemli. Ben emeği geçen TÜRÇEV’e, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Ayvalık Belediyesi’ne ve bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayvalık genelindeki mavi bayrak almaya hak kazanan 10 plaj ve 1 marinaya bayrakları ve belgeleri verildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş tarafından mavi bayrak göndere çekildi.

Etkinlik, Ayvalık Belediyesi tarafından Paşalimanı Sosyal Tesisi bünyesinde engellilerin denize girmesini sağlayan sistemin bir engelliyi denize sokmasıyla sona erdi.

