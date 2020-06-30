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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geyik böceklerini doğaya belediye başkanı uğurladı

İHA

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "Geyik Böceği" Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüntülendi. Hayvanlara olan sevgisi ve onlarla çektiği videolarla tanınan doğal şehrin doğal çocuğu Mehmet Kanur, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'la birlikte çektiği videoda bu sefer geyik böceklerini tanıttı. Tanıtım videosunun ardından böcekler doğaya salındı.

Geyik böceklerini doğaya belediye başkanı uğurladı

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "Geyik Böceği" Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde görüntülendi. Hayvanlara olan sevgisi ve onlarla çektiği videolarla tanınan doğal şehrin doğal çocuğu Mehmet Kanur, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’la birlikte çektiği videoda bu sefer geyik böceklerini tanıttı. Tanıtım videosunun ardından böcekler doğaya salındı.
Türkiye’de sadece Hatay’daki Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceklerini bulan vatandaşlar Sındırgı Belediyesine teslim etti. Birer gün arayla erkek ve dişi geyik böceği kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından bulundu. 56 santimlik böceği bulan vatandaşlar durumu Sındırgı Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Zabıta ekiplerince teslim alınan böceklerin durumu için Milli Parklarla görüşmeler gerçekleştirildi. İki gün boyunca hayati fonksiyonları takip edilen böcekler Milli Parkların talebi üzerine doğaya salındı. Meşe köklerinden beslendiği bilinen böcekler doğal şehir Sındırgı’nın dağlarında yaşamaya devam ediyor.

Başkan Yavaş ve Youtuber Kanur böcekleri doğaya saldı
Hayvanlara olan sevgisi ve onlarla çektiği videolarla tanınan doğal şehrin doğal çocuğu Mehmet Kanur, Başkan Yavaş’la birlikte çektiği videoda bu sefer geyik böceklerini tanıttı. Tanıtım videosunun ardından böcekler doğaya salındı.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı'da Pürsünler Mahallemizde bulduğumuz bir geyik böceği belediyemize teslim edildi. Zabıtamız marifetiyle getirilen ve birkaç gün belediye makam odasında baktığımız böceği tabiata salmayla alakalı, bir doğal çocuğumuz var Mehmet Kanur hayvanlarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı youtuber olmuş bir kardeşimiz. Onunla beraber bugün geyik böceklerimizi tabiata saldık. En uygun olduğu ortamda yaşaması bizim en büyük arzumuzdur. Doğal şehir Sındırgı’ya da yakışan da budur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
YEREL HABERLER Edremit'te zeytinlik alanda yangını

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