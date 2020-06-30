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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarmadan radarla hız kontrolü

İHA

Balıkesir'de jandarmadan radarla hız kontrolü

Balıkesir'de jandarma Trafik Timleri il genelinde radarla “Bölgesel Özel Denetim” yaptılar. Jandarma Trafik Timleri yaptıkları denetimlerde çok sayıda araca idari para cezası uygularken, çok sayıda aracı trafikten men ettiler.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; “Bölgesel Özel Denetim” faaliyeti icra edilmiştir. Jandarma Trafik Timleri Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 673 aracı kontrol ederek, 31 araca 9 bin 700 TL idari para cezası uyguladı ve 2 aracı trafikten men etti. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 61 araca 32 bin 985 TL. idari para cezası uygulayarak, 22 araç trafikten men edildi. Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 548 araç kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine “Traktörlerin Karıştığı Kazalar” konusunda bilgilendirme yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 144 araç kontrol edilmiş olup, 3 araca 3 bin 805 TL. idari para cezası uygulandı. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 278 denetim yapılarak, 34 kişiye 11 bin 648 TL. idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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