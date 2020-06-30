Jandarma 47 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı 'Aranan Şahısların Yakalanması'na yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 47 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 18 bin 521 kişi sorgulandı. Jandarma ekipleri Ayvalık ilçesinde 11, , Altıeylül ilçesinde 1, Bandırma ilçesinde 1, Bigadiç ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 5, Dursunbey ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 15, Erdek ilçesinde 5, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 2, Karesi ilçesinde 3 ve Manyas ilçesinde 1 olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 47 şahıs yakalandı.

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