Bursa Valisi Canbolat, Vali Şıldak'ı ziyaret etti

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Bursa Valisi Yakup Canbolat Vali Hasan Şıldak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Hasan Şıldak tarafından Valilik önünde karşılanan Bursa Valisi, Valilik makamına geçerek Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Bursa Valisi Canbolat’ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sonrasında Vali Hasan Şıldak ve Bursa Valisi Yakup Canbolat bir süre görüştüler.

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