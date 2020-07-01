Havran Çayı yatak tanzimi çalışmaları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Havran ilçesinde Havran Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor.

Taşkın kontrolü faaliyetleri kapsamında, 2020 yılı makinalı çalışma programı dahilinde bulunan, Havran Çayı yatak temizliği çalışmaları başladı. Çalışmaların devam ettiği Havran Çayı’nda temizliğin yapılacağı toplam uzunluk 5 bin metre olup, şu ana kadar bin 200 metrelik alanda rüsubat temizliği ve yatak tanzimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.