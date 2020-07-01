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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi

İHA

Özel bir TV kanalında yayınlanan programına konuk olarak katılan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Tarihi binaları restore edeceğiz ve aynı zamanda, bize ait olan arsa üzerine TÜMAD işbirliği ile öğretmenevi yapılacak" dedi.

Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi

Özel bir TV kanalında yayınlanan programına konuk olarak katılan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, “Tarihi binaları restore edeceğiz ve aynı zamanda, bize ait olan arsa üzerine TÜMAD işbirliği ile öğretmenevi yapılacak” dedi.
Yıllardan beri yapılamayan Bergama yolunun müteahhitten kaynaklanan bir problemden dolayı uzun süredir bitirilemediğini belirten Başkan Yusuf Cengiz, bu konuda gayretlerinin devam ettiğini ve en kısa sürede bu önemli ve artık kronik hale gelen yolu bitirmek istediklerini söyledi.
En aciliyetli olarak çözüm bekleyen alt yapı sorunumuzu çözeceğiz
Göreve geldiklerinde acil olarak gördükleri alt yapı sorununa el attıklarını vurgulayan Başkan Cengiz, 6070 yıllık bu sorunla ilgili bütün çalışmaları tamamladıklarını belirterek: ”Bize alt yapı konusunda desteklerini sunan AK Parti Balıkesir milletvekillerimize,Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Ünal’a çok teşekkür ediyorum. Ödeneğimiz İller bankası tarafından onaylandı. Büyükşehir Meclisinde de onaylandıktan sonra ihale aşamasına gireceğiz. Böylece kanalizasyon ve su şebekesi yenileme süreci başlamış olacak” dedi.
Buram buram tarih kokan ilçemizde restarasyon çalışması yürüteceğiz
Geçtiğimiz gün, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, Müdür Yardımcısı Gökhan Bahçecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ile birlikte İvrindi için tarihi öneme sahip ve en eski yapılarından olan Şeyh Bedrettin Camii ve Hamamı, Gazi Evrenos ve Tarihi Konak’ın restorasyonu konusunda incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Yusuf Cengiz: ”Tarihimize sahip çıkmak, atalarımızın bize bıraktığı kültürel mirası bizler de gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.
İvrindi’ye gelen misafirlerin konaklama sıkıntısını gidermek için bir öğretmenevi kazandıracağız
Başkan Cengiz eğitimci kökenli olarak çok sevindiği bir projeden de söz ederek bilgi verdi. Belediye olarak kendilerinin arsasını verdikleri bir yere bölgede faaliyet içerisinde yer alan TÜMAD tarafından bir öğretmenevi yapılacağını müjdeleyen Başkan Cengiz, duyduğu memnuniyeti şu cümlelerle dile getirdi:” Bizim için çok değerli olan öğretmenlerimiz ve dışarıdan gelecek olan resmi görevliler ve misafirlerimiz için çok önemli bir boşluğu dolduracak olan öğretmenevi ile ilgili bir protokol imzalayacağız ve en kısa sürede bitirilecek. Konaklama sıkıntısını, gelen misafirleri yönlendirme ve ağırlamakta yaşanılan sıkıntıyı bu süreçte çözeceğimiz için bu anlamda çok mutluyuz” dedi.
İvrindi’nin simgesi olan İvrindi kuzusunun tanınılabilirliğini arttıracağız
İlçesinde kuzusundan, üretilen peynirine, peynir tatlısından sütüne kadar meşhur olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İvrindi kuzusu kendini ispatlamış, lezzetiyle ülke genelinde tercih edilen bir marka değeri taşımakta. Üretilen kuzular Merinos ve Kıvırcık melezi diye tabir edilen bir cins. Bu lezzeti ülkemizin her yerinde İvrindi Kuzusu olarak bilen insan sayımız çok fazla. Bu lezzetin sürekliliğinin artması, devamlılığının sağlanması, üretimde geniş bi ivme yakalamak ve koyun üreticilerimize destek olmak için üretim tesisi kuruyoruz. İlk etapta 200 adet ile başlayıp sonrasında büyüyerek her üreticinin aradığını rahatlıkla tedarik edebileceği bir işletmeyi kurma hedefindeyiz. Tüm ekiplerimiz ile bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi
Herşey sporu seven halkımız için
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Ankara’da bir araya geldiklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte önceki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde ilçemiz Millet Parkı yanına bir kapalı yüzme havuzu sözünü aldık en yakın sürede bununla ilgili çalışmaların başlayacağını umuyoruz” dedi.
Aynı zamanda İvrindi Futbol sahası için söz verdikleri 500 kişilik modern portatif tribün çalışmalarının yerinde başladığını ve en geç 2 ayda hazır hale geleceğini dile getiren Başkan Cengiz “ Her şey sporu seven ve desteğini esirgemeyen, organizasyonları ve turnuvalarda dahil tüm müsabakaları daha rahat ve modern ortamda seyretme imkanına sahip olan halkımız için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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