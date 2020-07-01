Ayvalık Maden Adası'nda yangın

<br>Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Maden Adası'nda makilik alanda çıkan örtü yangını, helikopterle havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü<br>Ayvalık Maden Adası sahilinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede makilik alanda ilerleyen yangına müdahale için Balıkesir'den bir helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen helikopter şiddetli rüzgarla da mücadele ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-07-01 19:58:10<br>

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