Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

'Anneannem ve ben'

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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.

Kırmızıbeyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:

"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız."

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