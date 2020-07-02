Balıkesir Karesi çağrı rekoru kırdı 11 bin 812 çağrı, 340 saat görüşme

Yeni tip korona virüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Karesi Belediyesi, ilk vakanın görüldüğü günden ‘yeni normal hayat’ döneminin başladığı 1 Haziran’a kadar 11 bin 812 çağrı kabul ederek rekor kırdı.

Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının ilk görüldüğü günden itibaren aldığı önlemlerle vatandaşların kentte rahat bir süreç geçirmesini sağladı. Dezenfekte işlemlerini tüm Karesi’de aralıksız bir şekilde gerçekleştiren ekipler, rutin işleri de aksatmadan yerine getirdi. 444 99 10 İletişim Merkezi ve Karesi Belediyesi Beyaz Masa servisi ile taleplerini belediyeye ileten vatandaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap veren ekipler, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynadı.



Rekor sayıda çağrı kabul edildi

444 99 10 İletişim Merkezi, Covid19 sürecinde kentin taleplerinin karşılanması adına yoğun bir şekilde hizmet verdi. İlk vakanın görüldüğü günden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla ‘yeni normal hayat’ dönemine geçildiği 1 Haziran tarihine kadar 11 bin 812 çağrı kabul eden 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi rekor kırdı. Bu dönem, en çok çağrının kabul edildiği dönem olarak kayıtlara geçti.



340 saatlik görüşme yapıldı

Karesi Belediyesi, İletişim Merkeziyle salgın hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesinden sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine; sokağa çıkma kısıtlamalarında gelen taleplerin eksiksiz giderilmesinden rutin işler ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına kadar vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına yoğun şekilde çalıştı. Ekipler, gelen 11 bin 812 talebin karşılanmasının ardından vatandaşa geri dönüş yaparak bilgi verdi ve memnuniyet analizi yaptı. Bu süreçte yaklaşık 340 saatlik görüşme yapan ekipler, gelen taleplerin yüzde 92’sini sonuçlandırarak başarılı bir süreç geçirilmesini sağladı.



Sorunlar beyaz masada çözüldü

Salgınla mücadelede gereken tüm tedbirleri hızlı bir şekilde alan Karesi Belediyesi, kentin her noktasında dezenfekte çalışmaları yürütürken rutin işlerinin çözüme ulaşması noktasında da belediyenin girişinde bulunan Beyaz Masa vasıtasıyla da talepleri en kısa sürede çözüme ulaştırdı. Bu kapsamda belediye binasındaki tüm birimlerin Beyaz Masa’da oluşturdukları masalarla gelen tüm talepler belediyenin giriş katında hızlıca kabul edilerek vatandaşların sağlığının korunması sağlandı. Karesi Belediyesi, Covid19 süresince ilk vakanın görüldüğü tarihten ‘yeni normal hayat’ dönemine geçtiğimiz 1 Haziran tarihine kadar Beyaz Masa’da 13 bin 550 vatandaşı ağırladı.



Başkan Orkan: “MaskeMesafeTemizlik, yeni 3 kuralımız bu”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni tip korona virüs salgınıyla ilk günden bu yana yoğun bir mücadele sürecinde olduklarını söyledi. Başkan Orkan, “Kentimizin tüm noktalarında yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Ekiplerimiz, kentimizde temizlenmeyen dezenfekte edilmeyen tek nokta bırakmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımızın tüm taleplerini İletişim Merkezimiz ve Kaymakamlığımız koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yerine getirdik. Bir de bu süreçte Ramazan ayını idrak ettik. Yaptığımız sosyal yardımlar ve sıcak yemek dağıtımları ile bu süreçte hemşehrilerimizin Karesi’de huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirilmesini sağladık. Hemşehrilerimiz de büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Bizim 444 99 10 numaralı İletişim Merkezimiz yoğun bir süreç geçirdi. Bu da aslında bize gösteriyor ki, vatandaşlarımız kurallara riayet etmiş, evde kalarak bizlere telefonla ulaşmış. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan hemşehrilerimiz için de tüm birimlerimizin belediyemizin girişinde bulunan Beyaz Masa’da hizmet vermesini sağlayarak işlemlerini kısa sürede tamamlamasını sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’da ülkemizin ‘yeni normal hayat’ dönemine geçtiğini açıkladı. Kısıtlamalar kaldırıldı ancak artık eskisi gibi olamayız. Yeni 3 kuralımız var, maskemesafetemizlik. Dışarıya çıkacaksak mutlaka maske takacağız, sosyal mesafe kuralına uyacağız ve kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Karesi’de korona virüsün ilk dönemini başarıyla atlattığımıza inanıyorum. İnşallah hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde bu süreçte de herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Hemşehrilerimize gösterdiği büyük duyarlılık ve dikkat için teşekkür ediyorum. Siz bu yeni 3 kurala uyun, biz sizler için 7/24 görev başındayız” dedi.

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