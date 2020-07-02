TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - Fatih Karagümrük: 5

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TFF 1. Lig’in 31. hafta müsabakasında E.H.Balıkesirspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Fatih Karagümrük 50 kazandı.



Maçtan dakikalar

27. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Brahim Darri ceza sahası içinde topu Zeki Yıldırım’a verdi. Zeki’nin sert şutu Cenk Güvenç’ın sırtına çarparak, kornere çıktı.

35. dakikada Ezeh hızlı çalımlarla ceza sahası içine girerken Ramazan Civelek tarafından ceza sahası üstünde faulle düşürüldü. Serbest atışı Anıl Taşdemir kullandı. Anıl'ın sert şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

48. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Alessane Hdao'un pasında Erik Sabo topu ağlarla buluşturdu. 01

53. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Zeki Yıldırım'ın pası ile Artur Sobiech ağları sarstı. 02

55. dakikada Erik Sabo'nun ceza sahası içinde gönderdiği topu Brahim Darri ağlarla buluşturdu. 03

61. dakikada Brahim Darri'nin ortasında Erik Sabo farkı açan golü kaydetti. 04

75. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Erik Sabo getirdi Artur Sobıeck gelişine golü attı. 05



Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xxx, Sezgin Çınar xx, Gökmen Baltacı xx

E.H.Balıkesirspor: Adnrija Vukovic xx, Batuhan İşçiler xx, Sezer Özmen x (Kağan Kayalı dk. 70 x), Cenk Güvenç xx, Berat Aydoğdu x, Abdülkadir Kayalı xx (Mahatma Otoo dk. 57 x), Antonıa Mrsıç xx (Emirhan Çakır dk. 89 ?), Anıl Taşdemir xx, Francıs Ezeh xx (Celal Emir Dede dk. 70 x), Aly Malle xx, Nemanja Andusıc xx (Serdar Güncü dk. 57 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Görkem Fidan

Teknik sorumlu: Yusuf Şimşek

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xx (Koray Altınay dk.46 xx), Fatih Karaçuk xxx, Attamah xxx, Yalçın Ayhan xx (Efe Tatlı dk. 79 x), Alparslan Erdem xxx (Bülent Cehavir dk. 71 x), Alessane Ndao xxx, Erik Sabo xxx, Zeki Yıldırım xxx (Barış Başdaş dk. 79 x), İbrahim Darri xxx (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 71 x), Artur Sobiech xxx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Erdal Öztürk, Nkasiobi Emegharma

Teknik sorumlu: Atılay Canel

Goller: Eric Sabo (dk. 48 ve 61), Artur Sobıech (dk. 53 ve 75), Brahim Darri (dk. 55) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Nemanja Andusıç, Şaban Özdeş (Yrd. Antrenör) (Balıkesirspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)

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