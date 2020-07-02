Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5

<br>BALIKESİR (DHA)STAT: Balıkesir Atatürk<br>HAKEMLER: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı<br>EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic - Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır), Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)<br>FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir), Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan), Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş), Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay), Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı), Sabo<br>GOLLER: Dk. 48 Dk. 60 Sabo, Dk. 52 Dk. 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)<br>SARI KARTLAR: Andusic, Şaban Özdeş (Yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0'lık skorla geçti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir <br>2020-07-02 22:39:46<br>
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