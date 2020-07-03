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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi'de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor

İHA

Karesi Belediyesi ekipleri, okul, park, cami bahçeleri gibi insanların yoğun olarak kullandığı ilçenin hemen hemen her noktasında bitkilendirme, sulama, budama, temizlik ve kuru ot biçimi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Karesi'de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor

Karesi Belediyesi ekipleri, okul, park, cami bahçeleri gibi insanların yoğun olarak kullandığı ilçenin hemen hemen her noktasında bitkilendirme, sulama, budama, temizlik ve kuru ot biçimi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Yeni nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına tüm imkanlarını seferber eden Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmadı. Karesi’de park ve yeşil alanlarda bitkilendirme, budama, toprak takviyesi, çim alan oluşturulması gibi çalışmalar yapan Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha yeşil hale ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını da yeniliyor. Belirli program dahilinde yapılan çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına kazandırılıyor.
Başkan Orkan, “Karesililer hizmetin en iyisine layık”
Karesi'de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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