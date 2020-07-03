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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Ortaoba Mahalllesi’nde Hüseyin Ç.’ye ait 10 KV 668 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü itfaiye gelinceye kadar aracına kendisi müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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