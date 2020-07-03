Apartman boşluğuna düşen atı itfaiye kurtardı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde apartman boşluğuna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi’nde apartman sakinleri, havalandırma boşluğuna bir atın düştüğünü görünce durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurdan atı çıkartarak sahibine teslim etti.

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