Apartman boşluğuna düşen atı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartman boşluğuna düşen atı itfaiye kurtardı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartman boşluğuna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Apartman boşluğuna düşen atı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde apartman boşluğuna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi’nde apartman sakinleri, havalandırma boşluğuna bir atın düştüğünü görünce durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurdan atı çıkartarak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı
Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti Kaza kurşunuyla ölen Yedek Astsubayın son anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay ...
Vukovic'ten Balıkesirspor'a eleştiri
YEREL HABERLER Vukovic'ten Balıkesirspor'a eleştiri
Asteğmen kaza kurşunuyla can verdi
YEREL HABERLER Asteğmen kaza kurşunuyla can verdi
Yusuf Şimşek: "Yaşadıklarımın tarifi yok"
YEREL HABERLER Yusuf Şimşek: "Yaşadıklarımın tarifi yok"
Balıkesir'in meşhur Manyas peynirine coğrafi işaret Manyas kelle peynirine tescil belgesi
YEREL HABERLER Balıkesir'in meşhur Manyas peynirine coğrafi ...
Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık’ta kuruluyor Ayvalık Gıda OSB yatırımcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi ...
Balıkesir'de sahil temizlik ekibi boğulmak üzere olan genç kızı kurtardı
YEREL HABERLER Balıkesir'de sahil temizlik ekibi boğulmak üzere olan ...
Bandırma'da viyadük ve köprülü kavşak çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Bandırma'da viyadük ve köprülü kavşak çalışmaları ...
Karesi'de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor
YEREL HABERLER Karesi'de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor
Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin 968 aracı kontrol etti
YEREL HABERLER Balıkesir Jandarma Trafik Timleri uygulamalarda 3 bin ...
Balıkesir'de 1 ayda 144 silah operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 1 ayda 144 silah operasyonu
Balıkesir'de haziran ayında 17 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de haziran ayında 17 uyuşturucu taciri ...
Jandarma'dan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma'dan kenevir operasyonu
Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti
Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Yusuf Şimşek: "Söyleyecek fazla bir şey yok" Atılay Canel: "Hedef Süper Lig"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ...
Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği
Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5
YEREL HABERLER Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5
TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - Fatih Karagümrük: 5
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - Fatih Karagümrük: ...
Balıkesir'de ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Balıkesir'de ev yangını korkuttu
Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle bölgeye giden itfaiyeciler söndürdü
YEREL HABERLER Maden Adası'nda çıkan yangını, balıkçı teknesiyle ...
Bandırma'da üçüncü kültür merkezinin inşaatı başladı
YEREL HABERLER Bandırma'da üçüncü kültür merkezinin inşaatı başladı
Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor
YEREL HABERLER Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X