3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu : 9 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi Bandırma, İstanbul ve Bursa illerinde yakalandı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma Kom Grup Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla Bandırma , İstanbul ve Bursa illerinde yapılan çalışmalarda 238,31 gr bonzai maddesi, 1,88 gr metamfetamin maddesi, 1 gr esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve şarjörü, 5 adet tabanca dileği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 87 adet fişek ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 600 TL paraya el koyarken, gözaltına alınan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.