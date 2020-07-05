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Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu Sındırgı'nın lavanta bahçesine vatandaşlardan büyük ilgi

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafında oluşturulan lavanta bahçesine İzmir, Balıkesir, çevre iller ve Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin lavanta ekimini teşvik etmesi, lavanta ve lavantadan çıkarılan yağlar, Isparta'da üretilen güle rakip olacak gibi görülüyor.

Balıkesir'in lavantası, Isparta'nın gülüne rakip oldu Sındırgı'nın lavanta bahçesine vatandaşlardan büyük ilgi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafında oluşturulan lavanta bahçesine İzmir, Balıkesir, çevre iller ve Sındırgılı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin lavanta ekimini teşvik etmesi, lavanta ve lavantadan çıkarılan yağlar, Isparta'da üretilen güle rakip olacak gibi görülüyor.
Sındırgı Belediyesi Çaygören mevkiinde 4 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesi, lavantalar kokusunun methini duyan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar lavantalar arasında günü fotoğraflayarak, ölümsüzleştiriyorlar. Lavanta bahçesine Sındırgı'dan atlarına binerek gelen vatandaşlar da lavanta bahçesine hayran kaldılar.
Lavanta bahçesini gezen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, lavanta üretiminde Sındırgı'nın önemli bir üretim bahçesi olacağını belirterek, "Lavanta bahçemiz Çaygören sınırları içinde. 6 dönümlük tarlayı 4 yıl önce ekmiştik. 23 yıldır lavanta üretimi daha güzel bir duruma geldi. Ama insanları görüyorum, seviyorlar bu işi. Lavanta bahçesinde fotoğraflar çektiriyorlar. Gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyorlar ve çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Ama sizden ricamız gelin fotoğrafınızı çektirin hatıra olarak birkaç dal alın ama zarar vermeyin, doğa bizim lütfen zarar vermeyin" dedi.
Lavanta bahçesini gezen vatandaşlar da yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Lavanta tarlasını ziyarete geldik güzel Sındırgı'mızı daha da güzelleştirmiş. Hem fotoğraf çekilmek için hem hatıra için geldik çok güzel beğendim. Evet ortam çok güzel burası çok güzelmiş. Gezmeye geldik."
Mehmet Eryılmaz ise yaptığı açıklamada, "Sındırgılıyım uzun yıllar dışarıda kaldım. 6 ay kadar önce Bigadiç’e geldim buraların güzel olması çocuklarımız için iyi çocuğumuzun da doğum günü öncesi kutlama yapalım dedik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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