Vali Şıldak sahillerde yaşayan ve tatil için bölgeye gelenleri uyardı

Vali Hasan Şıldak özellikle plajlardaki yoğunluğa dikkat çekerek başta mesafe ve maske olmak üzere herkesin tüm tedbirlere uyması ve kendi kontrolünü yapması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarını sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bütün vatandaşlara salgın hastalığın yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri titizlikle uygulama konusunda çağrısını tekrarlayan Şıldak sahil bölgelerinde yaşayan ve tatil için bölgeye gelenlere kurallara uyma uyarısında bulundu.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, “Saygı değer vatandaşlarımız, Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınmış olan tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir. Pazar yerleri, düğünler, cenazeler, plajlar, kafe ve restoranlar, kahvehane ve çay ocakları, parklar, piknik alanları, en çok dikkatli olmamız gereken yerlerdir!

Lütfen kalabalıklardan, toplu şekilde bulunulan ortamlardan uzak duralım! Salgın hastalığın bulaşma riski devam etmektedir. Kontrollü bir sosyal hayat için tedbirleri uygulayalım! Bütün kuralların hastalığın önlenmesinde etkisi olduğunu unutmayalım! Her bir vatandaşımızın kurallara titizlikle uymasını ve kendi denetimini yapmasını bekliyorum. Mesafe ve maske en önemli iki tedbir! Evden dışarı çıktığımız andan itibaren her yerde duyarlı olalım. Caddede, sokakta, pazarda, işyerinde, işletmelerde, tatilde, plajda...

İlimizin sahil bölgelerinde yaşayan ve tatil amacıyla bulunan vatandaşlarımızı da kurallara uymaya, özellikle plajlarda sosyal mesafe ve maske konusunda tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Her ortamda kontrol, her ortamda dikkat... Hep birlikte anlayış, hep birlikte duyarlılık... Kendiniz ve çevrenizdeki bütün insanların sağlığı için daha fazla dikkat..” ifadelerine yer verdi.

