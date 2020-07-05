Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir ll Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden eden S.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin S.Ö’nün ev ve iş yerinde yaptıkları aramada 21 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparati (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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