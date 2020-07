Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniye ilçesinde, amatör balıkçı Hasan Nurdoğan, teknesini bağladığı barınakta deniz temizliği yaptı. Deniz temizliğini her yıl yaptığını söyleyen balıkçı, vatandaşlardan denizi kirletmemelerini istedi.

İskele Yat Limanı yanında amatör balıkçılık yapan 59 yaşındaki Hasan Nurdoğan, 32 yaşındaki oğlu Ozan Nurdoğan’ın da yardımı ile limanda temizlik yaptı. Denizden yüzlerce kilo atık çıkaran Nurdoğan, vatandaşları denizleri temiz tutmaya çağırdı. Her yaz deniz temizliği yaptığını anlatan Hasan Nurdoğan, “İlçemiz ülkenin her tarafından tatilcileri ağırlamaktadır. İlçemizin pırıl pırıl denizi ve tertemiz çevresi ile tanınması için el birliğiyle gayret gösterelim. Özellikle plastik kaplar başta olmak üzere denize ve sokaklara çöp atmayalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Herkes çevreci olmalı. Ne olur çevremizi kirletmeyelim” dedi.

