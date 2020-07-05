Balık tutmaya gittiği derede boğuldu

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<br>Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde balık tutmak için gittiği derede suya giren Recep Yıldız (45), boğularak yaşamını kaybetti.<br>Kepsut ilçesinde çocuklarıyla dereye balık tutmaya giden Recep Yıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan Yıldız, suda kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından jandarmaya ve sağlık ekipleri haber verildi. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar tarafından Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.<br>Evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız'ın cenazesi Kepsut Devlet Hastanesi'ne, kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ<br>2020-07-05 21:02:24<br>

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