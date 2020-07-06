Orman işletme Şefi Solmaz görevine başladı

Burhaniye ilçesinde, Körfez Orman İşletme Şefliği kurulurken, yeni şefliğe Gülseren Solmaz atandı. İlçenin ilk kadın orman şefi olan Solmaz, ormancı bir babanın kızı olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi.

Yurt genelinde Orman İşletme Şefliklerinin sayıları artırılırken, Burhaniye’de de Burhaniye Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra Körfez Orman İşletme Şefliği kuruldu. Yeni şefliğe de Dursunbey Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Kireçli Orman İşletme Şefi Gülseren Solmaz atandı. 10 yıllık ormancı olan 3 çocuk annesi Gülseren Solmaz, Burhaniye’deki görevine başlarken, ilçenin ilk kadın orman işletme şefi oldu. Babasının da ormancı olduğunu anlatan Solmaz, “7 yıl Dursunbey de görev yaptım. Şimdi ise buradayım. Yöreye yabancı değilim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” dedi.

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