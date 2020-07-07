Jandarma Balıkesir'de aranan 276 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 276 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 2020 yılı Haziran ayı boyunca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 98 bin 951 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 276 şahıs yakalanırken, 462 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, yakalanan şahıslara 403 bin 795 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik uygulamasında da 74 bin 20 araç kontrol edilmiş, 2 bin 541 araca 1 milyon 343 bin 314 TL idari para cezası uygulanırken, 578 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin uygulaması esnasında 443 gram kubar esrar, bin 527 kök kenevir, 242 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 73 bin 900 adet sigara/makaron, 6 bin 41 kilo tütün, 412 litre içki, 37 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 adet fişek ele geçirilerek, yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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