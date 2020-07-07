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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım edelim derken sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandığı kaza sonrasında yardım etmek için bir araya gelen kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.

Yardım edelim derken sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandığı kaza sonrasında yardım etmek için bir araya gelen kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.
Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağı'nda, H D yönetimindeki 10 AAK 151 plakalı otomobil ile E İ idaresindeki 67 DL 845 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile S.D., Z.D. ve N D yaralandı. Kazanın olmasının ardından onlarca kişi kazazedelere yardımcı olmak için bir araya geldi. Olay yerinde kısa sürede toplanan kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar. Kameraya yansıyan görüntülerde yaralılara çok kalabalık bir grubun aynı anda müdahalesi dikkatleri çekti. Emniyet güçleri daha sonra kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan BalıkesirÇanakkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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