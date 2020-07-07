Maden Adası yangınının sabotaj olduğu iddiası Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Erhan Çiftçi, yangını yerinde inceledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Maden Adası’nda 1 Temmuz gecesinde 50 hektar alanın yanmasının ardından harekete geçen çevreciler, yangının bir sabotaj olduğunu iddia etti.

Yangının ardından Maden Adası’na giderek incelemelerde bulunan Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Sözcüsü, yangının kıyıdan uzak ve adanın yüksek noktalarında başladığını belirlediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Maden Adası’nda yangın çıkaracak çeşitli aparatları bularak adada çıkan yangınların bilinçli çıkarıldığı iddialarını güçlendiren Erhan Çiftçi, 1 Temmuz gecesi yine adada çıkan yangının sabotaj olabileceğini savundu. Maden Adası’na giderek yangın mahallinde incelemeler yaptıktan sonra çektiği görüntüleri gazetecilerle paylaşan Çiftçi, bazı insanların Ayvalık Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan bitki örtüsünün çalıçırpıdan ibaret olduğunu savunarak, adadaki yangını küçümsercesine bir tutum içinde olmasına tepki göstererek, “Bu yüzden ada yüzeyindeki çalıçırpının yanmasında herhangi bir sakınca olmadığını düşünüyorlar. Ama yanan sadece çalılıklar değil; delice zeytinler, ahlatlar, çok güzel ağaçlar da var buralarda. Kaldı ki, bu bitki örtüsü sadece çalılık olsa bile, bu bitkiler erozyonu önlemede, yaban hayvanlarıyla kuşlara yuva oluşturma ve doğal zenginliği sağlamada çok önemli bitkilerdir. Toprağı tutup, erozyonun oluşumunu önlüyorlar. Bu yanan alanda aromatik, tıbbi ve endemik bitkiler de var. Sonuç itibariyle bitkinin niteliği ne olursa olsun ya da adalardaki bitki örtüsü ne şekilde olursa olsun burada gerçekten çok büyük bir kıyım var. Buradaki yangın kesinlikle; piknikçi ya da kaza şeklinde tanımlanamayacak bir yangındır bu. Sabotaj olduğu ve bilinçli bir şekilde yakıldığı çok belli. Bakıldığında burada yaşanılan her zamanki senaryonun bir başka benzeridir” dedi.

Maden Adası’ndaki yanan alanın kaç hektar ve ne kadar ölçümde olduğunu bilemediğini kaydeden Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Erhan Çiftçi, “Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl yine Temmuz ayı içerisinde Maden Adası yandı. İki yıl önce de yine burada bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı bölgeye baktığımızda ve hakim rüzgarı hesapladığımızda yangının kesinlikle adanın kıyı bölgesinde değil, tepelerde ve insanın pek ulaşamayacağı yerde çıktığını görüyoruz. Yani bir piknikçi ateşi ya da herhangi bir kazadan bahsedebilmek mümkün değil. Biz bunun sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Bu adalarda gözü ya da çeşitli projeleri olanlar bu yangınları çıkarıyorlar diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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